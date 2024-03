Ein flotter Dreier kann sehr schön sein – vor allem in den richtigen Positionen. Wenn ihr also mal Bock auf Sex mit mehr als einer Person habt, solltet ihr darauf achten, dass jeder von euch dabei auch auf seine Kosten kommt.

Wir geben euch dafür gerne die nötige (Hilfe)stellung 😉 und zeigen euch die schönsten Bettpositionen für Sex zwischen einer Frau und zwei Männern oder zwei Frauen und einem Mann.

Die schönsten Sex-Stellungen für eine Frau und zwei Männern

Diese Stellungen sind bei Sex zwischen einer Frau und zwei Männern besonders schön:

1. Doggystyle mit Oralbefriedigung

Hierbei befindet sich die Frau auf allen Vieren. Während sie von einem der beiden Männer von hinten mit dem Penis anal oder vaginal penetriert wird, hat sie die Möglichkeit den anderen Partner, der mit geöffneten Beinen vor ihr sitzt, oral zu befriedigen. Als Gegenleistung, kann dieser wiederum mit seinen Fingern die Klitoris oder die Nippel der Frau sanft stimulieren.

2. Die Liebeskette

Der eine Mann liegt auf dem Rücken. Die Frau legt sich anschließend mit dem Gesicht nach unten auf ihn, um ihn so oral zu befriedigen. Dadurch hat er die Möglichkeit, die Frau, die mit geöffneten Beinen über seinem Kopf liegt, ebenfalls oral zu verwöhnen. Der zweite Mann kann sie währenddessen mit seinem Penis anal penetrieren.

3. Der doppelte 69er

Wenn ihr euch alle gegenseitig im Schlafzimmer verwöhnen wollt, ist diese Stellung perfekt. Denn hierbei findet auch zwischen den beiden Männern eine sexuelle Handlung statt. Für diese Position liegt ein Mann auf dem Rücken. Über seinem Kopf kniet der andere Mann, sodass dieser sich von ihm oral befriedigen lassen kann. Die Frau legt ihre gespreizten Beine auf den Schultern des knienden Mannes ab. Auf diese Weise kann er sie lecken. Um den Kreis zu vollenden, befindet sich die Frau in einer Schräglage. Das bedeutet, während der eine Mann ihre Beine mit seinen Armen an seinen Schultern festhält, beugt sie sich hinab, um den anderen Mann einen Blowjob zu geben.

Die schönsten Sex-Stellungen für einen Mann und zwei Frauen

1. Double Cowgirl

Diese Stellung startet mit dem liegenden Mann. Während die eine Frau mit geöffneten Beinen auf seinem Gesicht sitzt und sich oral von ihm verwöhnen lässt, sitzt die andere Frau im Cowgirl-Style, also mit geöffneten Beinen, auf dem Genital des Mannes und lässt sich von ihm anal oder vaginal penetrieren.

2. Oral Doggy

Hier kommen alle Teilnehmer auf ihre Kosten: Der Mann kniet hinter der Frau, die mit gespreizten Beinen ebenfalls vor ihm kniet. Sie wird von dem Mann vaginal oder anal von hinten stimuliert und kann ihre ganze Konzentration so der anderen Frau widmen, die mit gespreizten Beinen direkt vor ihr liegt. Denn so kann sie die zweite Frau oral verwöhnen oder auch küssen, während sie selbst vom Mann befriedigt wird. So wird der Sex zu dritt garantiert abwechslungreich.

3. Double Blowjob

Falls ihr euch beim flotten Dreier nur auf die Oralbefriedigung konzentrieren wollt, solltet ihr es unbedingt mit dem “Double Blowjob” versuchen. Dabei wird der Mann von beiden Frauen oral stimuliert, indem die eine den Penis mit der Hand oder dem Mund liebkost und die andere seine Hoden mit Küssen oder sanftem Massieren verwöhnt. Die Hoden können hierbei von der einen Frau auch in den Mund genommen werden, um anschließend daran zu saugen. Doch Achtung: Reinbeißen solltet ihr auf keinen Fall 😬